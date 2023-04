Análise: Primeira vitória na Série B dá confiança ao Ceará para jogo final do Nordestão

O grande dilema do técnico Eduardo Barroca em sua estreia pelo Ceará era escalar ou não os titulares diante do ABC neste domingo pela Série B em Natal tendo uma decisão de título na Copa do Nordeste na quarta-feira contra o Sport na Ilha do Retiro.

A decisão não era fácil, mas o treinador tomou a mais sensata de todas: escalar a força máxima para buscar a primeira vitória na Série B após duas rodadas iniciais com derrota. Afinal, o Ceará não poderia ter uma terceira derrota seguida, e jogar com titulares aumentou consideravelmente a chance de alcançar os 3 pontos.

E vencer com os titulares, com a força máxima, dá moral para os jogadores no confronto contra o Sport, que vale o título do Nordestão. Não daria pra deixar os titulares com uma última atuação sendo aquela vexatória no PV diante do Guarani.

Legenda: Na estreia do técnico Eduardo Barroca, e em seu 3º jogo na Série B, o Vozão foi com força máxima e venceu Foto: Fausto Filho/CearaSC

Se a equipe chegará mais desgastada, faz parte, é do jogo e o Ceará precisava correr este risco. E certamente cada jogador que entrar em campo na Ilha vai ter um pouco mais de entrega para superar qualquer cansaço, pois de trata de final.

E o jogo?

O Ceará fez uma partida razoável em Natal. Teve bons momentos, mas cometeu falhas defensivas que não podem ser repetidas na Ilha do Retiro.

Erros de atenção na saída de bola - como o que ocasionou o pênalti cometido por Lacerda - ou falhas na marcação na bola área do ABC são pontos a serem corrigidos por Barroca.

Com tantos erros defensivos, o goleiro Richard precisou aparecer bem e fazer grandes defesas.

De pontos positivos, o setor de frente funcionou, com Vitor Gabriel sendo decisivo de novo, e com Erick e Janderson voltando a jogar bem, dando 'trabalho' pelas pontas.

Legenda: Vitor Gabriel foi um dos destaques da vitória do Vozão com 2 gols Foto: Fausto Filho/CearaSC

Uma mudança perceptível sob o comando de Barroca é a valorização da posse de bola. A equipe ficou mais com ela, não saia em velocidade o tempo todo e os jogadores se aproximaram mais para troca de passes.

Se com Morínigo o jogo era mais vertical e direto, com Barroca, o Ceará foi mais 'cerebral' em certos momentos do jogo.

A vitória foi justa e essencial para a caminhada alvinegra. Somar os primeiros 3 pontos na Série B dá confiança e o time precisava chegar confiante para um jogo tão difícil na Ilha contra o Sport.