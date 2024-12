Próximo Verstappen? Red Bull prepara piloto prodígio para Fórmula 1; veja

A Red Bull ainda celebra o tetracampeonato mundial de Max Verstappen na Fórmula 1, mas já pensa no futuro. A equipe austríaca deseja ter no grid a partir de 2026 o competidor Arvid Lindblad. Aos 17 anos, o britânico de ascendência sueca é tido como uma das principais promessas da Academia de Pilotos da marca e está sendo trabalhado de maneira especial para chegar à elite do automobilismo.

"Estamos fazendo um programa especial para ele , mandando-o para a Nova Zelândia durante o inverno e o objetivo é conquistá-lo para que ele obtenha os pontos necessários para sua superlicença", comentou Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, ao jornal espanhol "Marca". "Não estamos à procura de um novo Max Verstappen, estamos à procura de um novo campeão. E acho que o próximo que parece realmente promissor é Arvid Lindblad", afirmou.

Lindblad competiu pela Prema na Fórmula 3 neste ano. Ele fechou a temporada na quarta posição, com quatro vitórias, incluindo um ótimo desempenho em Silverstone, onde faturou tanto a corrida principal quanto a sprint. Em 2025, o prodígio vai correr na Fórmula 2 pela Campos Racing.

Legenda: Arvid Lindblad Foto: Divulgação/FIA

"O que o torna excepcional é sua velocidade pura. Em uma das corridas de Fórmula 3 ele ultrapassou, não sei, dez ou 14 outros pilotos em uma volta", comentou Helmut. "Ele venceu a corrida sendo o último nestas condições complicadas: molhado, seco etc. No próximo ano, ele correrá na Fórmula 2 e está fazendo uma preparação muito boa."

Arvid Lindblad teve a paixão pela velocidade alimentada aos três anos, quando ganhou de presente uma bicicleta motocross. Ele próprio admite que não gostou da experiência, mas tudo mudou quando experimentou o kart. Oliver Rowland, estrela da Nissan na Fórmula E, foi quem acolheu o prodígio quando ele tinha apenas nove anos e continua trabalhando como treinador de Lindblad. Foi com a ajuda do mentor que o britânico ascendeu rapidamente.

"Ele tem muito peso sobre os ombros, acho que um certo elemento de expectativa da Red Bull, mas da nossa perspectiva, temos de nos concentrar em melhorar a cada vez que pilotamos", comentou Rowland ao site Autosport.

Lindblad é tratado como o primeiro da fila para ascender à Fórmula 1 em uma eventual saída de Yuki Tsunoda após a temporada de 2025. O japonês vai fazer parceria na RB com o franco-argelino Isack Hadjar, que preencheu a vaga de Liam Lawson, substituto de Sergio Pérez na Red Bull.

A Academia de Pilotos da Red Bull é considerada a melhor da Fórmula 1 na atualidade. Oito dos 20 pilotos no grid em 2025 foram forjados na equipe austríaca: Verstappen e Lawson (Red Bull); Tsunoda e Hadjar (RB); Sainz e Albon (Williams) e Gasly e Doohan (Alpine).