Reunião na CBF é prevista para definir Copa do Nordeste de 2023; choque de datas é um problema

A Copa do Nordeste está presente no calendário nacional de 2023, mas deve iniciar o planejamento da competição em abril. Segundo o ge, uma reunião com representantes das federações nordestinas está prevista na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para avaliação de pontos da competição - a data ainda não foi agendada.

O grande ponto de discussão é o choque de datas entre o Nordestão e os Estaduais. O Campeonato Cearense, por exemplo, ainda não tem datas definidas para a final entre Fortaleza x Caucaia, enquanto o Tricolor do Pici se sagrou campeão regional, ao vencer o Sport no domingo (3).

A solução buscada é impedir que um torneio atrapalhe a evolução da outra competição. Uma proposta é reduzir a quantidade de datas de um dos respectivos eventos.

Com presença em finais por quatro temporadas consecutivas, o futebol cearense é um dos mais impactados pelo excesso de jogos no calendário. Em 2022, o Fortaleza participa da Libertadores, e o Ceará atua na Sul-Americana. Os times são os únicos nordestinos na Série A do Brasileiro.