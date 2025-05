Provável desfalque, Pedro Raul não treina com bola em segundo treino do Ceará para encarar Palmeiras

O atacante Pedro Raul não treinou com bola nesta terça-feira (20), no segundo trabalho do Ceará visando a partida contra o Palmeiras, válida pela volta da Copa do Brasil. A tendência é que o camisa 9 seja desfalque do Vovô para o jogo desta quinta-feira (22) no Allianz Parque.

Pedro Raul sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo na partida contra o Sport-PE e precisou ser substituído no intervalo, iniciando o tratamento com gelo já no vestiário. O jogador faz tratamento intensivo com o departamento médico, que ainda não se posicionou sobre a situação do centroavante.

O Ceará vai embarcar para São Paulo no início da tarde desta quarta-feira (21), quando será possível ver os relacionados para o jogo contra o Palmeiras. Antes, pela manhã, Condé faz o treino de apronto em Carlos de Alencar Pinto.

Veja também Vladimir Marques Quem deve ser o substituto de Pedro Raul no ataque do Ceará diante do Palmeiras? Vote!

Se não contar com Pedro Raul, o técnico do Vovô tem como opções imediatas Lelê, Aylon ou o jovem Guilherme. Em contrapartida a provável baixa do camisa 9, Condé contará com o retorno de Fernando Sobral.