Quem deve ser o substituto de Pedro Raul no ataque do Ceará diante do Palmeiras? Vote!

O Ceará enfrenta o Palmeiras na quinta-feira (22), às 19h30 no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta da 3ª Fase da Copa do Brasil. Para a partida, Léo Condé não terá o atacante Pedro Raul, que deixou o jogo anterior contra o Sport, após choque no tornozelo esquerdo.

Sendo assim, quem deve ser o substituto de Pedro Raul para o jogo de volta da Copa do Brasil?

O torcedor do Ceará sabe que Léo Condé é adepto de um time base e só modifica a formação em caso de lesão ou suspensão. O treinador não contará com Rômulo, que é atleta do Palmeiras emprestado ao Vovô, mas conta com o retorno de Fernando Sobral, que volta ao time no lugar de Lourenço

Legenda: Léo Condé terá o retorno de Fernando Sobral contra o Palmeiras, mas o desfalque de Pedro Raul Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Assim, o treinador tem a possibilidade de mudar sua formação ideal apenas na referência no ataque.

Vale lembrar que o Vovô precisa ganhar o jogo, após a derrota na ida no Castelão por 1x0. O Alvinegro precisa vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis ou por dois, para avançar de forma direta.

Por isso, a escolha de Condé será muito importante, pois o centroavante precisará participar muito do jogo e pode ser decisivo.

Sem falar na necessidade do ataque alvinegro ser eficiente, já que o Palmeiras concede raras oportunidades de gol ao adversário.

Veja as 4 opções de Condé para o jogo contra o Palmeiras:

Opção 1

Legenda: Opção de formação do ataque do Vovô com Lelê centralizado, Pedro Henrique na esquerda e Galeano na direita Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

A primeira opção para o ataque no lugar de Pedro Raul é Lelê. Ele entrou no lugar de Pedro Raul na etapa final contra o Sport. Contra ele, pesam os gols perdidos contra Santos e Vitória, além das tomadas de decisão contra o Sport, em lance com Matheus Araújo. Mas Condé pode escalá-lo como titular e dar mais confiança ao jogador.

Opção 2

Legenda: Opção do ataque do Vovô com Aylon centralizado, Pedro Henrique na esquerda e Galeano na direita Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

A segunda opção é escalar Aylon. Ele voltou recentemente de lesão e foi relacionado contra o Sport, mas não foi utilizado. Aylon é um dos homens de confiança de Condé e pode fazer essa função por bom cabeceio.

Opção 3

Legenda: Opção de formação do ataque do Vovô com Guilherme centralizado, Pedro Henrique na esquerda e Galeano na direita Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

A outra opção é o jovem Guilherme. O atacante de 20 anos pode jogar no lado e na referência. Ele já mostrou qualidade quando foi utilizado, oscilou em certos jogos, normal para idade dele, mas pode ganhar uma nova chance.

Opção 4

Legenda: Opção de formação do ataque do Vovô com Recalde centralizado, Pedro Henrique na esquerda e Galeano na direita Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

A opção mais improvável é a utilização de Recalde. Ele não vem sendo relacionado, mas tem porte físico para jogar de centrovante contra a forte defesa do Palmeiras. Seria uma surpresa, já que não vem sendo relacionado.

E ai torcedor? Que opção você escolheria? Vote!