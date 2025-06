Pol Fernandez terá destino definido no Fortaleza após conversa com Papellin

Uma conversa entre o novo diretor de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, e o volante Pol Fernandez nos próximos dias deve definir o futuro do jogador argentino. Na coletiva de apresentação, realizada nesta terça-feira (03), o dirigente disse que quer entender se há uma insatisfação do atleta e caso necessário ele será negociado pelo clube.

Questionado sobre Pol, que rendeu o esperado até o momento no Fortaleza, já foi vaiado por torcedores em jogos do clube e ficou de fora da lista de relacionados para os jogos contra Racing e Flamengo por opção do técnico Juan Pablo Vojvoda, Papellin disse comentou que ainda não teve contato com o jogador e por isso não pode fazer nenhum julgamento sobre o desempenho do camisa 5 no Tricolor, mas deixou claro que se o entendimento for pela saída do camisa 5, o clube buscará uma outra equipe para ele no mercado.

"Não conheço o Pol Fernandez pessoalmente e não tive oportunidade de conversar com ele, pois o clube só se apresenta amanhã (quarta-feira). Acompanhei muito jogando pelo Boca, mas infelizmente, aqui não rendeu o que se esperava. Não posso prejulgar o que aconteceu com ele, às vezes o cara pensa uma coisa, se arrepende depois de ter feito o negócio (de fechar com o clube); não sei se aconteceu com ele. Vou procurar conhecer o atleta pessoalmente e caso realmente a melhor solução seja a saída dele e não tenha uma venda do clube, a gente vai procurar usar o atleta como moeda de troca, alguma coisa nesse sentido. O importante é não ter ninguém insatisfeito no clube”, disse.

Pol foi anunciado como reforço no começo de 2025, com vínculo por duas temporadas e opção de renovação por mais uma. Até aqui jogou 25 partidas e contabiliza três assistências.

Veja também Jogada Novo diretor de futebol do Fortaleza, Papellin enfatiza: 'Não queremos laranja podre no grupo' Jogada Jogos do Fortaleza em junho: veja calendário com datas das partidas

Volante em pauta

Entre as modificações que devem ocorrer no elenco do Fortaleza, o setor onde atuam os volantes, que é onde Pol Fernandez joga, preocupa Papellin. O dirigente falou que um dos problemas pode ser até falta de características entre as opções do elenco.

“Conversei muito com o professor, às vezes é até característica dos jogadores que vieram para cá, (eles) não têm essa característica de combatividade, agressividade na marcação. Tem que ter muito cuidado para ter essa equipe que briga pela posse quando perde a bola, retomar o mais rápido possível", comentou.

O diretor de futebol do Fortaleza revelou que até já conversou com o empresário de um atleta que ele tem a intenção de trazer, mas falta conversar com o CEO Marcelo Paz. "Primeiro volante, que tem muita marcação, acho que a gente precisa dessa pegada no meio de campo que temos carência nisso aí", disse.



Sem dizer o setor, Papellin afirmou também que até esta quarta-feira o Fortaleza deve acertar a saída de um atleta, o que vai desonerar a folha de pagamento e abrir espaço para contratações. Além de Matheus Pereira, o clube tenta fechar com mais um atleta na atual janela. O meia Diego Valdés, do América do México, deve ser este atleta.