Fortaleza avança na contratação de Diego Valdés e quer concluir negócio até sexta-feira (6)

O Fortaleza tem negociações avançadas com o meia chileno Diego Valdés e pretende concluir o negócio até sexta-feira (6). O clube quer anunciar e regularizar o jogador ainda na atual janela de transferências, que encerra na terça-feira (10).

O Diário do Nordeste confirmou que as tratativas estão bem adiantadas e a ESPN do México apurou que a proposta feita ao América-MEX é de 3 milhões de dólares, cerca de R$ 17 milhões na conversão para o real. O contrato deve ser longo, de até três temporadas. Valdés tem 31 anos.

Na coletiva de apresentação, sem citar o nome do chileno, o diretor de futebol Sérgio Papellin falou sobre a proximidade de anunciar mais um reforço. “Já temos a chegada do Matheus Pereira, que até sexta vai estar no BID. Já estamos negociando com outro jogador que a qualquer momento vai acertar o contrato para poder anunciar”, disse.

Diego Valdés atua no futebol mexiacano há 12 temporadas, sendo atleta do América-MEX há cinco. O contrato atual dele ainda duraria até dezembro de 2026, mas o jogador já foi avisado que não está nos planos para a próxima temporada e vê a saída com bons olhos por ter perdido espaço no clube, inclusive a titularidade, segundo a ESPN mexicana. Isso facilita a negociação.

Outros clubes da Liga MX se interessam pelo jogador, mas a oferta do Fortaleza é melhor avaliada pelo staff do meia.

Se conseguir fechar contrato até sexta, o Fortaleza pode regularizar Diego Valdés a tempo de contar com ele na Copa do Nordeste, que tem o período de inscrição de atletas encerrando no dia 6 de junho.