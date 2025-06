Mercado da bola do Fortaleza: Papellin blinda Vojvoda e revela primeiras medidas para contratações

Sérgio Papellin, novo diretor de futebol do Fortaleza, foi apresentado na tarde desta terça-feira (3), na sede do clube, no Pici. O Tricolor, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento do Brasileiro, deve negociar alguns jogadores na próxima janela de transferências. O novo dirigente revelou que já trabalha com alguns clubes para a chegada de reforços. Ele também pontuou a dificuldade de mercado, mas revelou que um novo nome chegará em breve.

As medidas são tirar algumas peças que não estão sendo usadas, que estão gerando custos ao clube. Estamos trabalhando no mercado. A princípio é isso. Nós temos um carinho e respeito grande pelo Vojvoda. No momento, o que nós temos que fazer - se tem alguma insatisfação em relação a ele - é tirar essas peças. Pois contamos com ele aqui no grupo. E jogador que não estiver satisfeito, vai sair e estamos buscando tirar algumas peças já. Sérgio Papellin Diretor de futebol do Fortaleza

DIFICULDADE DE MERCADO

“A dificuldade grande é que jogador que está bem no clube não vai ser liberado. Mas alguns jogadores fora do Brasil, muitos deles terminam o contrato. Mas é difícil. Já temos a chegada do Matheus Pereira, que até sexta vai estar no BID. Já estamos negociando com outro jogador que a qualquer momento vai acertar o contrato para poder anunciar. E aos poucos vamos encaixando as peças. Essa janela é muito rápida, mas antes da volta do Brasileiro vai abrir outra janela, que aí você tem esse período pra ir trabalhando. Vamos fazer o possível para o professor Vojvoda ter mais opções e mais qualidade para voltar a ganhar o mais rápido possível”, completou.

ESTRATÉGIA

"O elenco aqui não é pequeno. São 35 jogadores. São várias competições, precisa de um elenco desse porte. Mas também está no limite. Nós temos que buscar novamente no mercado, descobrir jogadores como o Moisés. Que não tenham o custo muito alto. Essa história de só trazer medalhão termina encarecendo muito o custo. Às vezes dá certo e às vezes não. Mas estamos buscando peças no mercado para reforçar, mas tudo dentro do orçamento para honrar os compromissos. Nada de loucura”, completou Papellin.

“Lista de dispensa eu não tenho. Quando você fala isso, você desvaloriza os seus atletas, fica difícil de encaixar eles no mercado. Mas já estamos trabalhando com alguns nomes que o presidente tinha me passado, prefiro não citar aqui. Tentando colocar em outras equipes para o prejuízo do clube ser menor. A gente já está trabalhando com alguns clubes, tentando encaixar algumas peças que não estão sendo usadas. Outras temos que usar como mercadoria de troca com outras equipes”, afirmou.

O Fortaleza se reapresenta nesta quarta-feira (4), a partir das 16h (de Brasília), no Centro de Excelência Alcides Santos.