Luva de Pedreiro diz que caiu em armadilha e explica motivo de rompimento com ex-empresário

O influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, disse que “caiu em uma armadilha” do ex-empresário, Allan Jesus, com o agenciamento da carreira. Ao jornalista Roberto Cabrini, no programa Domingo Espetacular, da Record, o jovem de 20 anos explicou os motivos para romper a relação profissional e alegou que foi enganado. A reportagem foi ao ar no último domingo (10).

Luva de Pedreiro Influenciador "Me senti (pressionado) e não sabia (o que tinha no contrato). Tiraram (proveito da minha ingenuidade), eu confiei muito, botei muita fé nele. No dia que fui assinar, quando meu pai ‘puxava’ que era para ter advogado, ele dizia assim: ‘Não quero advogado, então não vou ficar mais com você. Eu não tinha nada, confiei nele, que iria mudar minha vida. Assinei sem saber de nada”.

A reportagem foi veiculada após uma liberação judicial. Na semana anterior, a Record e a Rede Globo precisaram cortar trechos em que Luva de Pedreiro respondia sobre o conflito com o ex-agente. A medida existiu por conta de uma liminar na Justiça concedida à Allan Jesus.

Dentro das promessas, Iran esperava que a casa no município de Quijingue, no interior da Bahia, fosse reformada - algo que não ocorreu. Ele também esperava uma condição financeira maior pelo sucesso nas redes sociais.

Motivo do afastamento

A ruptura entre Luva de Pedreiro e o empresário Allan Jesus ocorreu no fim de junho. Na ocasião, o influenciador gravou um vídeo explicando que iria parar de gravar vídeos. Para a Record, revelou que isso ocorreu por causa do excesso de pressão do ex-agente, o que resultou no afastamento.

“Eu estava com a cabeça cheia de ficar com ele lá. Disse para deixar eu ir para a Bahia fazer os vídeos, esfriar a cabeça. Foi quando eu disse que não iria postar vídeo, porque estava cansado nesse dia, e ele disse que ia vir para botar tudo nos eixos. Eu disse, ‘eita, ele é meu dono para fazer isso?’ Não gostei disso e fiz a live no dia”, contou.

O contrato também se tornou um entrave. Uma das cláusulas prevê multa de R$ 5,2 milhões para a rescisão. Iran alega que não sabia detalhes. “Só sei assinar meu nome, pouca coisa. Não sei ler, nem escrever”. O agricultor Vadinho, pai do jovem, também comentou sobre o vínculo. “Depois que eu trouxe para cá (para a Bahia), mandei ler. Só assim que fiquei sabendo, antes não explicou nada”.

