Luva de Pedreiro diz que foi intimado pela Justiça em aeroporto

O influenciador Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, gravou um vídeo nas redes sociais dizendo que foi intimado pela Justiça no aeroporto, ao chegar ao Brasil depois de uma viagem para cumprir acordo comercial no Marrocos.

"Cheguei agora do Marrocos, galera, cansado e doido pra ver minha família, meus amigos. O aeroporto cheio de gente, galera, chega uma intimação, fui intimado. Negócio empresarial aí. Nunca esperei isso na minha vida, eu estando certo. Não quero o mal de ninguém, não", disse no vídeo.

Influenciador não sabe motivo da intimação

No vídeo, Luva de Pedreiro questiona o que teria feito para receber a intimação. "Eu fiz o quê, meu Deus, para ser intimado? Eu estando certo, os 'cara' quer dizer que o cara tá errado".

Ele disse que o oficial de Justiça entregou a intimação no aeroporto. "No meio de um monte de gente, o pessoal tudo olhando e o oficial de Justiça dizendo que eu estava sendo intimado por causa do ex-empresário".

No fim de junho, o ex-jogador de Futsal Falcão anunciou que será o responsável por agenciar a carreira do influenciador Luva de Pedreiro.

