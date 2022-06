Luva de Pedreiro terá Falcão, ex-jogador de futsal, como seu novo empresário

A carreira do jovem influencer Luva de Pedreiro terá um novo rumo a partir desta terça-feira (28). Falcão, empresário e ídolo do futsal, vai gerir carreira do influenciador. Luva passa a ser representado pela F12, empresa que Falcão tem com Marcelo "Batata" Seiroz e Thiago Almeida, e também pela MS, de Marcelo "Batata" Seiroz e Mozyr Sampaio.

Pendências jurídicas

Segundo o ge, mesmo assinando o contrato, Luva de Pedreiro ainda tem pendências jurídicas a serem resolvidas com a empresa de Allan Jesus, primeiro agente do influenciador. Falcão e sua equipe também vão resolver contratos que Luva já possui com patrocinadores.

"RECEBA o que for seu! Obrigado por ter me procurado e me escolhido em te ajudar! O mundo abraçou você e sua #Tropa e eu também! TODAS as decisões serão suas e da sua família, pois o que é pouco pra um, pode ser muito pra outro", disse Falcão em publicação nas redes sociais.