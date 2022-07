Juíza do processo envolvendo Luva de Pedreiro e o ex-empresário deixa o caso

A juíza do processo do influenciador digital Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, que pede o fim da parceria com o empresário Allan Jesus, deixou o caso. A magistrada foi substituída porque sua atuação é na área empresarial e não na cível. As informações são do colunista Léo Dias, do portal Metrópoles.

O pontapé inicial para a repercussão do caso ocorreu no dia 19 de junho, quando Luva de Pedreiro anunciou uma pausa nas gravações de vídeos para redes sociais. Em seguida, Leo Dias divulgou materiais contando a relação turbulenta entre o jovem e o seu empresário.

Mesmo com os milhares de seguidores na internet e inúmeras ações de marketing, o influenciador tinha apenas R$ 7,5 mil em duas contas bancárias e seguia morando em uma casa sem luxo em Quijingue, no interior da Bahia.

Contudo, a possível ruptura do contrato entre as duas partes dependia de uma multa de R$ 5,2 milhões. Até então, Allan havia dito que a empresa dele, a ASJ Consultoria, não tinha recebido qualquer comunicado sobre uma tentativa de rescisão.

Apesar das pendências jurídicas, o jovem passou a ser representado pela F12, empresa do ídolo de futsal Falcão com Marcelo "Batata" Seiroz e Thiago Almeida, e também pela MS, de Marcelo "Batata" Seiroz e Mozyr Sampaio.

Intimação

Ao desembarcar no Brasil vindo do Marrocos, na manhã desse sábado (9), Luva de Pedreiro foi recebido por oficiais de justiça no aeroporto do Rio de Janeiro.

A entrega da intimação nas mãos do influenciador foi possível porque o ex-empresário ainda tem acesso aos cronogramas de voo de Luva.

"Quando cheguei ao aeroporto, cheio de gente, chegou também uma intimação – eu, intimado por negócio empresarial. Nunca esperei isso na minha vida. […] Não quero o mal de ninguém. […] O que eu fiz, pelo amor de Deus, para ser intimado? Eu quero o certo! Estou triste para caramba. O pessoal todo olhando o oficial de Justiça dizendo que o cara estava sendo intimado… É assim mesmo a vida, vamos defender que nós chega lá! [sic]”, lamentou.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte