Ex-empresário do Luva de Pedreiro entra com liminar para impedir exibição de matérias na TV

O ex-jogado de futsal Falcão, atual empresário do influenciador Iran Ferreira, o "Luva de Pedreiro", após polêmicas com o antigo agenciador, disse que uma decisão liminar conseguida na Justiça impediu que a TV Globo e a Record TV exibam trechos de reportagens que o citam.

Matérias estão programadas para passar na noite deste domingo (3) no Fantástico e no Domingo Espetacular.

Logo em seguida, em seu perfil pessoa no Instagram, o próprio influencer fez um desabafo sobre o assunto.

"Estão tentando me calar. Entraram com liminar na Globo e na Record, não vai passar mais. Quem está com medo é porque deve. Eu to indignado com essa parada, aí", disse Iran Ferreira em um vídeo.

Já no início da edição de hoje do Fantástico, o programa mostrou uma chamada da matéria e citou o ex-empresário Allan Jesus. Sem dar mais detalhes, o ex-jogador publicou nas redes sociais sobre o assunto.

Expectativa

Ao longo de todo o dia, Falcão publicou fotos ao lado de Iran Ferreira e sua família. "Hoje é dia do menino se expressar e vocês conhecerem a essência dessa família maravilhosa e o quanto são puros de coração", escreveu o atleta e empresário.

Luva de Pedreiro havia dado sua primeira entrevista ao Fantástico, ao repórter Maurício Ferraz. A matéria foi programada para ir ao ar neste domingo.

Parte do conteúdo foi revelado em matéria publicada no G1. Luva de Pedreiro afirma que ele e o pai não leram com atenção ao contrato assinado com o ex-empresário e que Allan de Jesus contratou um segurança para vigiá-lo em Quijingue (BA).