Luva de Pedreiro revela ao Fantástico que empresário pediu para ele mentir para Neymar

Após conseguir se livrar, pelo menos aparentemente, do ex-empresário Allan de Jesus ao assinar parceria com ex-jogador Falcão, o jovem Iran Alves, o Luva de Pedreiro, como ficou famoso na internet, deu a sua primeira entrevista ao Fantástico, ao repórter Maurício Ferraz. A matéria vai ao ar neste domingo (2) e você pode assistir na TV Globo (TV Verdes Mares no Ceará).

Parte do conteúdo foi revelado em matéria publicada no G1. Luva de Pedreiro afirma que ele e o pai não leram com atenção ao contrato assinado com o ex-empresário e que Allan de Jesus contratou um segurança para vigiá-lo em Quijingue (BA).

Ele afirma que o ex-empresário tinha as senhas das redes sociais e controlava tudo. Situação que o fez se sentir prisioneiro. Na entrevista, Luva também falou sobre episódio em que Allan chegou a pedir para mentir para Neymar, um grande ídolo dele.

Confusão com empresário

Uma das figuras mais carismáticas que surgiu nos últimos tempos nas redes sociais esteve envolvida na última semana em um turbilhão de polêmicas e revelações. O jovem baiano Luva de Pedreiro, fenômeno do Instagram com vídeos jogando bola e fazendo gols com maestria, surpreendeu a todos quando fez uma Live anunciando que ia parar de gravar vídeos por se sentir cansado e pressionado. Dias antes, o influenciador Casimiro também postou um vídeo criticando o empresário de Luva.

Essa sua declaração foi o pontapé inicial para as atenções de todos se virarem para o seu empresário, Allan de Jesus. Nos últimos dias, o jornalista Léo Dias divulgou materiais contando os bastidores do vínculo do influenciador e seu ex-empresário.

