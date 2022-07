Quanto é o aluguel da mansão de Luva de Pedreiro? Veja o valor

O influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, está morando em uma residência de luxo no litoral de Pernambuco. Com a mudança de empresário, agora agenciado pelo ex-atleta Falcão, o jovem de 20 anos está com a família em Cabo de Santo Agostinho, com um aluguel alto para o antigo padrão.

Segundo o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, o valor é próximo de R$ 30 mil mensais. Além da vista para o mar, a residência ainda tem quatro quartos, cinco vagas na garagem e cinco banheiros.

A região era ocupada por ex-jogadores de destaque, como Thiago Neves. A antiga residência do Luva de Pedreiro ficava no interior da Bahia, no município de Quijingue, em estrutura sem reformas.

Briga com empresário

O jovem baiano Luva de Pedreiro, fenômeno do Instagram com vídeos jogando bola e fazendo gols, surpreendeu a todos quando fez uma transmissão ao vivo para anunciar que ia parar de gravar. Antes, o influenciador Casimiro já tinha criticado a condução da carreira de Iran, que seguia sem recursos econômicos, apesar da fama mundial.

Assim, o jornal Metrópoles divulgou uma série de materiais contando os bastidores do vínculo do influenciador com o agente. Foi revelado que o jovem tinha apenas R$ 7.500 na conta bancária. A casa de Iran também foi exibida nas redes sociais, ressaltando a ausência de reformas. Assim, Luva entrou em litígio com Allan Jesus.

Em defesa, Allan se manifestou sobre o caso pela primeira vez no dia 22 de junho. Disse que o contrato com Iran vale até 2026. Também informou que a empresa dele, a ASJ Consultoria, não tinha recebido qualquer comunicado sobre a tentativa de rescisão. No último domingo (3), emitiu uma nota ressaltando que vai tratar tudo na esfera jurídica.

