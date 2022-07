Luva de Pedreiro: ex-empresário repudia exibição de reportagem e diz que vai 'rebater tudo'

Ex-empresário do Luva de Pedreiro, Allan Jesus se pronunciou nas redes sociais após reportagem exibida pelo Fantástico, da Rede Globo, neste domingo (3). Em nota, ele chama a exibição do conteúdo, mesmo após decisão judicial, de "descaso" e diz que a família têm recebido ameaças de morte após imbróglio envolvendo o influencer digitial.

"Durante o tempo que trabalhei com o Iran sempre agi com zelo e de forma transparente, visando construir uma imagem sólida e que lhe garantisse um sucesso duradouro. Foi com muito trabalho e investimento pessoal e profissional que contribuí para que o Iran saltasse de 250 mil para mais de 15 milhões de seguidores no Instagram e 17 milhões no TikTok, sem contar os contratos assinados cujos valores ainda não foram recebidos", diz trecho da nota oficial.

Allan Jesus afirma ainda que mesmo após rescisão contratual 'indevida' por parte de Iran, tem agido com respeito para evitar repercussões negativas que abalariam a imagem do próprio influencer. Para o ex-empresário, os novos gestores da carreira do Luva e o próprio jovem têm deturpado fatos para forçá-lo a aceitar um acordo. Completa dizendo que sequer o valor investido por ele seria devolvido.

"Tenho inúmeros áudios, vídeos e conversas para rebater absolutamente TUDO que tem sido levianamente exposto contra mim e minha família", explica em nota.

Além disso, os dados pessoais dele e da família foram vazados. Com isso, eles têm sido ameaçados de morte.

"São mentiras e mais mentiras que eles vêm utilizando para se manter na mídia, mas esquecem ou preferem ignorar os efeitos que as 'fake news' possuem na vida daquele que está sendo atacado sem motivo e sem razão", contou.

Por fim, o ex-empresário do Luva de Pedreiro informa que está tomando medidas judiciais "para que a verdade venha à tona e os responsáveis paguem pelos seus atos, sendo certo que será no ambiente jurídico - e não público - que será comprovado que nada do que tem sido veiculado a mim condiz com a realidade."

VEJA A NOTA COMPLETA:

Legenda: Allan Jesus lança nota oficial após reportagem do Fantástico. Foto: Divulgação

