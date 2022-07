Luva de Pedreiro: advogado diz que Allan Jesus tem documentos pessoais e contratos do influencer

Os documentos de Iran Santana Alves, o Luva de Pedreiro, estão com Allan Jesus. As informações foram reveladas pelo advogado que representa Falcão, ex-jogador de futsal e atual gestor da carreira do influenciador digital. A entrevista foi dada ao jornalista Maurício Ferraz, exibida no Fantástico deste domingo (3).

Plínio Lemos Jorge, advogado que representa o novo grupo de empresários que vai cuidar da carreira do Luva de Pedreiro, contou que em breve deve se reunir com a defesa de Allan Jesus para um acordo.

"Nós pedimos a ele todos os documentos pessoais do Iran. Estão com ele RG, passaporte, CPF, todos os contratos de patrocínio e publicidade que ele fez. Ele vai nos disponibilizar", contou o advogado.

Com milhões de seguidores na internet, o jovem ficou famoso após publicar vídeos de futebol engraçados, feitos no campinho de casa. Em outros momentos, Iran ajudava o pai na roça. O rapaz foi procurado pelo antigo empresário quando ainda tinha apenas 200 mil seguidores.

Ao Fantástico, ele também revelou que assinou contrato com Allan Jesus sem conhecimento do conteúdo, pois não sabe ler. “Não. Não sei muito ler, não.” Perguntado pelo repórter se os pais sabem, Iran diz que também não.

Após começar a ser empresariado por Allan Jesus, o Esporte Espetacular gravou entrevista com o Luva de Pedreiro e também ouviu o então gestor de carreira do novo fenômeno da internet. Na reportagem, o Fantástico exibiu trechos inéditos da conversa com o repórter Henrique Arcoverde.

"A gente, hoje, faz contatos com os grandes clubes da Europa, com os grandes clubes do Brasil. Todos eles querem conhecer o Iran, todos eles querem fazer alguma coisa com o Irã. Talvez, hoje, ele seja um dos brasileiros com mais alcance na internet no momento. Nosso papel é prolongar isso”, disse Allan Jesus à época.

Apesar de ter fechado contratos com grandes empresas, a vida do Luva não mudou. O rapaz continuou a morar no interior do sertão baiano, em uma casa simples. Na conta bancária aberta em abril, ele movimentou apenas R$ 8 mil reais. Havia também a promessa de uma reforma na casa do influencer. Quatro meses após a entrevista para o Esporte Espetacular, nada mudou. Allan Jesus se manifestou nas redes sociais:

"Nossos contratos de publicidade, todos eles, somam mais de R$ 2 mi de reais e nenhum pagamento ainda foi feito. Todos os pagamentos serão feitos a partir de julho de 2022. Sobre a casa do Iran, a gente vem conversando, negociando, com uma marca global, onde estava sendo acordado a construção dessa nova casa do Iran, bem como todas as melhorias no imovel”, disse o então empresário.

O fato começou a chamar atenção do público. Falcão revelou que o pai do rapaz chegou a enviar áudios pedindo ajuda com a situação. Iran fez uma live avisando aos fãs que iria interromper a produção de vídeos e precisava ‘esfriar a cabeça’. Ainda de acordo com o Fantástico, há uma multa alta a ser paga apenas por Iran caso ele resolva romper contrato com Allan Jesus. Vadinho, pai de Iran, ressalta:

“Ele não prestava conta nenhuma não. Ele não tocava no assunto do que a gente tinha ou não tinha.”

Agora com suporte da equipe de Falcão, o Luva de Pedreiro deixou a Bahia e agora mora na Região Metropolitana de Recife, numa casa alugada de frente para o mar. Apesar do contrato com novos empresários, o antigo ainda não foi desfeito e o imbróglio jurídico continua.

A TV Globo não pode exibir a reportagem completa pois foi notificada de uma decisão judicial que impedia a divulgação de trechos do material. A emissora pretende recorrer.

