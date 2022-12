Landázuri acerta rescisão e deixará Fortaleza rumo ao Independiente del Valle, diz jornalista

O lateral-direito Anthony Landázuri está de saída do Fortaleza. Aos 25 anos, o defensor acertará a rescisão em breve com o clube leonino e retornará ao Independiente del Valle, do Equador, clube que o revelou, para um vínculo de dois anos. A informação é do jornalista Venê Casagrande, do Jornal O Dia.

Na temporada, Landázuri disputou apenas 20 partidas, sem anotar gols ou assistências. O lateral-direito chegou com status de promessa do Independiente del Valle, mas não conseguiu se firmar sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. A última vez que esteve em campo foi no empate do Fortaleza contra o Estudiantes em 1 a 1, no duelo da ida das oitavas de final da Taça Libertadores da América, em 30 de junho.

De acordo com Venê Casagrande, o equatoriano, que tinha contrato com o Fortaleza até dezembro de 2023, abriu mão do valor a receber para acertar a rescisão contratual e retornar ao Independiente del Valle.

