Matheus Vargas se despede do Fortaleza: 'Mais um leal na torcida de leais'

Na noite desta quarta-feira, (14), o meia Matheus Vargas, que vestiu a camisa do Fortaleza, se despediu do clube e da torcida em suas redes sociais. O jogador ressaltou a oportunidade recebida no Leão e definiu sua passagem como "dois anos marcado de diversos momentos maravilhosos". O atleta vai defender a camisa do Sport na próxima temporada.

"Chegou o dia de me despedir de um clube que ficará marcado na minha vida. Um clube que abriu as portas para mim e me deu oportunidades. Pude vestir essa camisa, honrar, evoluir, aprender, respeitar e acima de tudo ser grato. Foram 2 anos marcado de diversos momentos maravilhosos. Deixo aqui meus sinceros agradecimentos a Diretoria, Comissão, Jogadores, Staff e Torcedores. Hoje sou mais um Leal na torcida de Leais. Grato por tudo. Obrigado Fortaleza Esporte Clube", escreveu o jogador nas redes sociais.

O atleta de 26 anos conquistou três títulos vestindo a camisa do Fortaleza, sendo eles, dois Campeonato Cearense (2021 e 2022) e uma Copa do Nordeste (2022). O atleta atuou em 31 partidas pelo Leão do Pici em 2022.