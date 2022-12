Vojvoda volta da Argentina, tem reunião no Fortaleza e amplia busca por reforços para 2023

O Fortaleza intensificou o planejamento de 2023 com a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda ao Brasil. O treinador estava com a família na Argentina, de férias, e chegou na capital cearense no início da semana. Nesta quarta-feira (14), se reuniu com o presidente Marcelo Paz para avançar nas decisões.

O encontro ocorreu no Centro de Excelência, no Pici. O argentino também acompanhou as obras realizadas na sede leonina - no processo de renovação, Vojvoda alinhou melhorias com a gestão.

O principal ponto do encontro foi a montagem do elenco. Até o momento, o Leão anunciou apenas o ala Yago Pikachu, em empréstimo junto ao Shimizu S-Pulse, do Japão, até fim da temporada.

Legenda: Yago Pikachu foi o primeiro reforço confirmado pelo Fortaleza para 2023 Foto: divulgação / Fortaleza

Em atividade, o departamento de futebol listou quatro posições como prioridades: zagueiro, lateral-esquerda, lateral-direita, meia e atacante. Há nomes mapeados e sondados, mas as investidas serão feitas agora com crivo de Vojvoda, que receberá o plantel mais forte para novos desafios à frente do time.

Na lateral-esquerda, por exemplo, opções como Bruno Pacheco (Ceará) e Gabriel Suazo (Colo-Colo, do Chile) são analisados. O clube também acelerou a reformulação, com negociações de atletas com menos espaço interno, como o meia Matheus Vargas (Sport) e o atacante Igor Torres (Atlético-GO).

Gustavo Coutinho no Fortaleza

Legenda: Revelado pelo Fortaleza, Coutinho viveu uma fase artilheira na temporada de 2022 Foto: divulgação / Sport

Dos jogadores que retornam de empréstimo e possuem mercado, Vojvoda tem interesse em contar com o atacante Gustavo Coutinho, que estava no Sport. Revelado pela base tricolor, o centroavante será reintegrado para uma análise da comissão técnica na pré-temporada do Fortaleza.

Em 2022, o atleta entrou em campo 48 vezes e marcou 22 gols, com duas assistências. Pelo Leão da Ilha do foram dois tentos. Já no outro empréstimo, pelo Botafogo-PB, foram 19 bolas na rede.

Leia mais Alexandre Mota Fortaleza recebe propostas e negocia saídas de jogadores para 2023; veja nomes