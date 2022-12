Fortaleza recebe propostas e negocia saídas de jogadores para 2023; veja nomes

O Fortaleza recebeu diversas propostas do mercado e negocia a saída de jogadores para a temporada de 2023. Com a renovação do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, o clube trabalha para a montagem de um elenco mais robusto e deve transferir peças com menos espaço na equipe.

O Diário do Nordeste apurou que cinco jogadores possuem negociações em andamento, com chance de desfecho: o volante Felipe, o meia Matheus Vargas e os atacantes Robson, Igor Torres e Edinho. A tendência é de oficialização das situações nos próximos dias.

Dos nomes citados, o Coritiba tenta a compra de Robson. O centroavante tem vínculo até o fim de 2023 com o Leão, onde atua desde 2021. O pedido para a liberação seria de cerca de R$ 2,7 milhões, segundo o ge.

Legenda: Matheus Vargas atuou em 31 partidas pelo Fortaleza em 2022 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Os demais envolveriam negociações por empréstimo. O Goiás tenta Felipe, enquanto Matheus Vargas tem negociação avançada com o Sport, e Igor Torres está na mira do Atlético-GO. Dos processos de acordo, Edinho também recebeu contatos, mas estão em sigilo.

Vale ressaltar que outros nomes, que estavam emprestados e retornam ao Leão em 2023, serão reavaliados, o que inclui o lateral-esquerdo Bruno Melo (Corinthians), o volante Jussa (Qatar SC, do Catar) e o meia Luiz Henrique (Vasco).

No plano, a expectativa é de contratação em quatro posições: lateral-esquerdo, lateral-direita, meia e centroavante. Em caso de saídas não alinhadas, o Fortaleza deve ampliar o total de reforços como forma de reposição das peças.