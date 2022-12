Atlético-GO tem interesse em contratação de Igor Torres, do Fortaleza

O Atlético-GO tem interesse na contratação do atacante Igor Torres, do Fortaleza. Rebaixado à Série B, o Dragão faz uma reformulação no elenco e deseja contar com o atleta por empréstimo em 2023.

Na atual temporada, o jogador realizou 20 jogos e marcou dois gols. Sem espaço no elenco tricolor, foi emprestado ao Bahia em parte do ano, onde atuou em oito partidas e balançou as redes uma vez.

Com 22 anos, tem vínculo com o Leão até 2024. Assim, caso siga fora dos planos do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, o atacante pode se transferir no mercado. Vale ressaltar, no entanto, que os dois clubes também tratam da negociação do meia Wellington Rato, de saída do Dragão.

Um detalhe: os acordos não estão associados, ou seja, podem ocorrer de modo independente. O Fortaleza enviou uma proposta pelo jogador de 30 anos e aguarda o desfecho para a contratação - o São Paulo também enviou uma oferta.