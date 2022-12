Mercado para 2023: veja atletas da Série A que deixam os clubes e ficam livres no mercado

Com o fim da temporada, os times brasileiros iniciam reformulações e avaliam os elencos para 2023. Assim, diversos atletas ficam livres no mercado e podem surgir como alternativa de contratações. O Diário do Nordeste então lista as saídas já confirmadas por fim de contrato dos participantes da Série A de 2022.

No Fortaleza, por exemplo, o goleiro Marcelo Boeck anunciou aposentadoria. No Ceará, devido ao rebaixamento à Série B, o clube atravessa uma reformulação profunda no plantel.

No geral, todos os times que participaram do último Brasileirão tiveram saídas definitivas, ou seja, que não inclui os atletas que retornam para um clube de origem após empréstimo. Confira a lista:

Saídas confirmadas de clubes da Série A

América-MG

GOL - Airton (28 anos)

LAD - Patric (33 anos)

Athletico-PR

ATA - Marlos (34 anos)

Atlético-GO

GOL - Renan (33 anos)

ZAG - Wanderson (31 anos)

ZAG - Klaus (28 anos)

ZAG - Camutanga (29 anos)

MEI - Jorginho (31 anos)

Avaí

LAE - Cortez (35 anos)

ATA - Muriqui (36 anos)

Botafogo

LAD - Saravia (29 anos)

LAE - Carlinhos (36 anos)

Bragantino

GOL - Júlio César (38 anos): anunciou a aposentadoria.

MEI - Miguel (19 anos)

Ceará

GOL - Vinícius Machado (22 anos)

GOL - João Ricardo (34 anos)

LAE - Bruno Pacheco (30 anos)

MEI - Diego Rigonato (34 anos)

VOL - William Oliveira (29 anos): estava no Sport e encerra contrato em 2022.

ATA - Jael (34 anos)

ATA - Dentinho (33 anos)

ATA - Jô (35 anos)

Corinthians

VOL - Ramiro (29 anos)

Coritiba

ZAG - Luciano Castán (33 anos)

ZAG - Guillermo (31 anos)

LAE - Egídio (36 anos)

ATA - Adrián Martínez (30 anos)

ATA - Hernán Pérez (33 anos)

ATA - Pablo García (22 anos)

ATA - Neilton (28 anos)

Cuiabá

ZAG - Paulão (36 anos)

LAE - Igor Cariús (29 anos)

ATA - Felipe Marques (32 anos)

Flamengo

GOL - Diego Alves (37 anos)

MEI - Diego (37 anos): anunciou a aposentadoria

Fluminense

ZAG - Frazan: estava na Chapecoense e encerra contrato em 2022.

LAE - Danilo Barcelos: estava no Goiás e encerra contrato em 2022.

VOL - Wellington (31 anos).

VOL - Yuri: estava no Juventude e encerra contrato em 2022.

Fortaleza

GOL - Boeck (38 anos): anunciou a aposentadoria.

ZAG - Quintero (27 anos): estava no Vasco e encerra contrato em 2022.

ZAG - João Paulo (25 anos): estava no Náutico e encerra contrato em 2022.

MEI - Otero (30 anos)

Goiás

ZAG - Reynaldo (25 anos)

VOL - Henrique Lordelo (22 anos)

MEI - Marco Antônio (22 anos)

MEI - Luan Dias (25 anos)

ATA - Renato Júnior (20 anos)

Internacional

ZAG - Roberto (24 anos)

VOL - Rodrigo Lindoso (33 anos): estava no Ceará e encerra contrato em 2022.

ATA - Sarrafiore (25 anos): estava no Vasco e encerra contrato em 2022.

Juventude

GOL - César (27 anos)

ZAG - Rafael Forster (32 anos)

ZAG - Renato Chaves (32 anos)

LAD - Rodrigo Soares (29 anos)

LAE - William Matheus (32 anos)

VOL - Elton (32 anos)

VOL - Anderson Leite (29 anos)

VOL - Marlon (32 anos)

MEI - Chico (31 anos)

ATA - Capixaba (25 anos)

ATA - Ricardo Bueno (33 anos)

Palmeiras

LAE - Victor Luís (33 anos): estava no Ceará e encerra contrato em 2022.

MEI - Lucas Lima (32 anos): estava no Ceará e encerra contrato em 2022.

Santos

LAD - Madson (30 anos)

São Paulo