Paz quer Marcelo Boeck em nova função no Fortaleza após aposentadoria: 'é um ídolo'

Ídolo do Fortaleza, o goleiro Marcelo Boeck anunciou a aposentadoria ao fim da temporada. No clube desde 2017, o atleta de 37 anos viveu a ascensão tricolor da Série C à Libertadores. E o ciclo não deve ser encerrado: a gestão leonina deseja a permanência do profissional agora em nova função.

Em participação no programa Jogada 1º Tempo, nesta segunda (21), o presidente tricolor Marcelo Paz reforçou o desejo de continuidade de Boeck. Uma conversa deve ocorrer nos próximos dias.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "Boeck é um ídolo, traz uma boa energia ao clube. Ele participou de todo esse ciclo, até antes, que estava em 2017, e a gente vai conversar com ele sobre isso. Eu, particularmente, vou conversar com ele porque é agora um ex-atleta que pode integrar o quadro de funcionários do Fortaleza".

Com característica de liderança, Boeck participou de momentos históricos do clube e somou 159 partidas. Ao todo, foram sete títulos com a camisa leonina: Campeonato Cearense (4x), Copa do Nordeste (2x) e Série B (1x). O último jogo foi em 18 de setembro de 2022, no empate em 1 a 1 com o Juventude pelo Brasileirão.

