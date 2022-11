Presidente do Fortaleza explica situação de Renato Kayzer e de jogadores emprestados em 2022

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, participou do programa Jogada 1º Tempo, nesta segunda (21), e comentou sobre Renato Kayzer. O atacante foi emprestado ao Daejeon Citizen, da Coreia do Sul, até o fim da temporada, mas sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e precisou de uma cirurgia.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza “O empréstimo encerra no fim do ano, mas a obrigação do clube é devolvê-lo em condições normais. Depois ele pode voltar ou ter outro destino. Hoje, está tratando e não volta agora, segue vinculado por empréstimo no outro time (Daejeon)".

No exterior, Kayzer participou de 13 jogos, com quatro gols. O atleta de 25 anos retornou ao Brasil e se recupera no Paraná. Os demais emprestados são: o lateral-esquerdo Bruno Melo (Corinthians), o volante Jussa (Qatar SC, do Catar), o meia Luiz Henrique (Vasco), e os atacantes Igor Torres (Bahia), Coutinho (Sport) e Edinho (Juventude).

“Os demais emprestados serão avaliados pela comissão técnica, sobre serem utilizados ou emprestados. No caso deles, são ativos do clube, têm contratos com o Fortaleza, têm direitos econômicos e federativos com o clube. São jogadores que possuem talento, podemos envolver em um acordo, são ativos. A comissão vai avaliar", afirmou.

A reapresentação tricolor está marcada para o dia 26 de dezembro, no Centro de Excelência, às 18h. Nesta segunda-feira (21), a gestão inicia as reuniões com o técnico Juan Pablo Vojvoda, que está com a família na Argentina, para alinhar definições do elenco, como reforços e saídas da equipe.

Assista a exclusiva com Marcelo Paz