Marcelo Boeck se emociona em seu último jogo pelo Fortaleza na Arena Castelão

A goleada Fortaleza contra o Bragantino por 6 a 0 teve um sabor de despedida para o goleiro Marcelo Boeck. Contratado em 2017, o jogador Tricolor pode ter feito nesta quarta-feira (9), seu último jogo diante da torcida do Fortaleza na Arena Castelão.

Após o apito do árbitro, Boeck foi homenageado nas arquibancadas, em campo pelos companheiros do time e nas redes sociais pelo presidente do clube, Marcelo Paz. Em 2022, fez 20 jogos pelo Leão e participou como titular do time na participação da Libertadores.

"Fica um legado. Não sei o que vai acontecer, mas esse ano foi, com certeza, o último jogo em casa. Provavelmente, vou aposentar mesmo. Agora, o Fortaleza é minha casa, então vamos ver o que vem pela frente. Foram seis anos intensos e bacanas. Vou descansar. Essa história é algo memorável, inesquecível", disse o jogador após a partida ao Premiere.

Pelo Fortaleza, Boeck participou da reconstrução do clube, quando foi peça fundamental no acesso para a Série B. No ano seguinte, o jogador foi um dos líderes na conquista da segunda divisão. Com o Fortaleza, venceu duas vezes a Copa do Nordeste e quatro o Cearense.

Legenda: Após a partida, jogador foi homenageado pelos companheiros do time Foto: Kid Júnior

Reconhecimento do Vodjvoda

Após o jogo, em entrevista coletiva, Vodjvoda voltou a elogiar o goleiro e exaltou seu profissionalismo.

"Parabenizar ao Boeck pelos anos de carreira e também pelo que ele fez no Fortaleza. Compartihlei com ele dois anos, é um profissional 100%. Do dia a dia, é o primeiro que chega e o último que sai do treino. O espírito também do Fortaleza, porque ele conhece tudo que aconteceu neste clube", disse.

Nas redes sociais, o presidente Marcelo Paz também elogiou o jogador em uma postagem.

