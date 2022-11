Fortaleza x Bragantino: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza volta a entrar em campo nesta quarta-feira (9) contra o Bragantino em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes sem enfrentam na Arena Castelão a partir das 20h30 (horário de verão). O jogo é decisivo para o Tricolor do Pici, que precisa vencer para seguir com chances de vaga na Pré-Libertadores na última rodada.

A partida desta quarta também marca o último jogo do Fortaleza como mandante nesta temporada. O Leão encerra o ano de 2022 contra o Santos, na Vila Belmiro. Com 49 pontos, as possibilidades de classificação para os play-offs da Liberta não são grandes, mas este ainda é o principal foco da equipe. Matematicamente, o Tricolor já garantiu vaga na Copa Sul-Americana.

Onde assistir ao jogo

A partida será transmitida com exclusividade na TV fechada com o Premiere, na Verdinha e em Tempo Real no Diário do Nordeste.

Momento | Acompanhe o Pré-jogo

O Fortaleza tenta voltar a vencer contra o Bragantino depois de passar duas rodadas sem vitórias. A equipe vem de empate em 1x1 contra o Atlético-GO jogando em casa. O desempenho recente do Tricolor na Arena Castelão é positivo, são cinco jogos de invencibilidade.

Para o jogo contra o Bragantino, Juan Pablo Vojvoda deve ter força máxima no elenco. Nenhum jogador cumpre suspensão e a única dúvida do DM é o meio campista Lucas Crispim, que trata um edema na coxa.

Do outro lado, o Bragantino faz um 2º turno abaixo do desempenho da primeira etapa. O Massa Bruta é o 14º colocado, não tem mais chances de Pré-Libertadores e ainda precisa garantir vaga na Sul-Americana.

Para a partida contra o Fortaleza, a equipe tem quatro desfalques certos por suspensão. O volante Raul, o atacantae Artur, o zagueiro Kevin e o lateral-direito Aderlan não entram em campo nesta quarta. Fora isso, o time conta com mais sete atletas no Departamento Médico, são 11 desfalques ao todo.

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Brítez, Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Otero; Pedro Rocha, Moisés (Robson) e Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Bragantino: Cleiton; Dija (Douglas Mendes ou Ramon), Léo Realpe, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Lucas Evangelista e Miguel; Sorriso, Carlos Eduardo e Popó. Técnico: Maurício Barbieri.

Palpites

Ficha técnica | Fortaleza x Bragantino

Local: Arena Castelão

Horário:20h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha em Tempo Real no Diário do Nordeste.

