Fortaleza encaminha empréstimo de atacante Igor Torres ao Bahia

O Fortaleza encaminhou o empréstimo do atacante Igor Torres ao Bahia, que disputa a Série B. O atleta de 22 anos tem contrato até o fim de 2024 e será cedido para ganhar mais minutagem e experiência na carreira.

A informação foi divulgada pelo jornalista Emerson Júnior e confirmada pelo Diário do Nordeste. Na atual temporada, participou de 12 gols, com um gol. A última vez que esteve em campo foi na derrota para o Estudiantes, na Argentina, em 7 de julho, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores de 2022.

No Bahia, será comandado por Enderson Moreira, que quem trabalhou no Fortaleza, entre 2020 e 2020. Revelado no Taboão da Serra/SP, foi adquirido pelo Leão por R$ 200 mil, sendo integrado ao profissional.

Com a saída, os atacantes disponíveis no elenco são: Robson, Romarinho, Silvio Romero, Moisés e Depietri. O time busca reforços no mercado e já anunciou cinco contratações: o zagueiro Emanuel Brítez; os volantes Lucas Sasha e Fabrício Baiano; o meia Otero e o atacante Thiago Galhardo.

