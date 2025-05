João Ricardo destaca preparação do Fortaleza e cita estratégia para duelo contra o Racing

O Fortaleza realizou nesta quarta-feira (28), no CT do Boca Juniors, em Buenos Aires, o último treino antes de enfrentar o Racing. As equipes voltam a se enfrentar em jogo do Grupo E, válido pela última rodada da Fase de Grupos da competição. O goleiro João Ricardo destaca o empenho do Tricolor apesar do mau momento e cita estratégia para buscar a vitória.

“Chegamos muito focados. Tivemos uma boa logística, nos preparamos bem. Sabemos da dificuldade que o clube vem passando, mas estamos focados. Está todo mundo fechado. Treinamos bem e a gente espera fazer um grande jogo”, afirmou o jogador.

O clube argentino venceu o primeiro confronto por 3 a 0, na Arena Castelão. A equipe é a primeira do grupo E com dez pontos somados. O Leão do Pici vem em seguida, com oito. Para avançar de fase, a equipe cearense precisa vencer ou empatar a partida.

“Sabemos da dificuldade que é jogar contra times argentinos. O Racing, nos seus domínios, é uma equipe que pressiona muito. A gente se preparou para defender e contra-atacar bem. A gente espera, sim, que nos momentos em que estivermos por cima do jogo, possamos aproveitar as oportunidades e fazer os gols. Mas sabemos que é uma equipe que pressiona muito, como no jogo em Fortaleza. Mas nos preparamos bem.

Fortaleza e Racing se enfrentam nesta quinta-feira (29), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, na Argentina. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham ao vivo e em tempo real.