O que está em jogo em Racing x Fortaleza pela Libertadores

O Fortaleza tem uma decisão pela frente na Libertadores nesta quinta-feira (28). A partir das 21h30, no El Cilindro, na Argentina, o time cearense encara o Racing para definir a sobrevivência no torneio internacional. Em crise, o Leão chega muito pressionado para um embate difícil. Assim, o Diário do Nordeste lista tudo que está em jogo.

Classificação às oitavas da Libertadores

O Fortaleza está na vice-liderança do Grupo E com oito pontos, enquanto o Racing é o líder, com 10. O chaveamento é completado pelo Atlético Bucaramanga, da Colômbia, com seis, e o Colo-Colo, do Chile, na lanterna e eliminado, com dois. Pelo regulamento, os dois primeiros avançam às oitavas de final, e o 3º fica com uma vaga nos playoffs da Sul-Americana. Logo, o Leão tem os dois caminhos.

Para avançar sem depender dos resultados, o Fortaleza precisa vencer (garantindo a liderança). Se empatar, precisa torcer para o Atlético Bucaramanga não vencer e tirar uma diferença de sete gols de diferença contra o Colo-Colo. Se perder, torce para os colombianos não ganharem. Caso alguns desses cenários adversos aconteçam, a equipe será eliminada e vai para a Sula.

Meta esportiva em 2025

O Fortaleza definiu no planejamento estratégico, como meta esportiva, que iria chegar no mínimo às oitavas de final da Libertadores. O objetivo era repetir o feito histórico do clube em 2022, quando avançou ao mata-mata na estreia no torneio internacional, sendo superado pelo Estudiantes-ARG nas oitavas.

Deste modo, não avançar seria um fracasso. Até agora, o Leão já deixou de alcançar os propósitos no Campeonato Cearense (vice-campeão) e na Copa do Brasil (3ª fase).

Objetivos do Fortaleza em 2025

Campeonato Cearense: conquistar o título (não conseguiu) .

. Copa do Nordeste: conquistar o título.

Copa do Brasil: avançar, no mínimo, às quartas de final. (não conseguiu)

Série A: garantir posição para uma vaga internacional.

Libertadores: avançar, no mínimo, às oitavas de final.

Prêmio milionário

A participação na Libertadores representa um ganho milionário ao Fortaleza. Caso o time chegue nas oitavas de final, embolsa mais US$ 1,25 milhão (aproximadamente R$ 7,1 milhões) da Conmebol. O valor é acrescido dos US$ 3 milhões (cerca de R$ 17 milhões) que já ganhou devido à participação na fase de grupos. Logo, somente pelas etapas, conquistou R$ 24 milhões em bônus financeiro. Além disso, há o montante de US$ 330 mil por vitória, com o time ganhando R$ 1,7 milhão até agora.

Em caso de eliminação, na Sula, o valor recebido pelos playoffs é US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões). Deste modo, segue recebendo, mas tem uma queda da projeção nos prêmios.

Premiação da Libertadores de 2025