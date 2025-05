Desfalques do Racing para o jogo contra o Fortaleza na Libertadores; saiba detalhes

O Racing continua focado na preparação para enfrentar o Fortaleza, na Copa Libertadores. O técnico Gustavo Costa terá pelo menos três desfalques e duas dúvidas. Depois de golear o Colo-Colo na penúltima rodada da competição, o clube argentino volta a encarar o Tricolor do Pici para confirmar a liderança do Grupo E. No primeiro confronto, a equipe argentina venceu por 3 a 0.

Maximiliano Salas (atacante), Bruno Zucculini (meia) e Agustín García Basso (defensor) continuam fora, pois tratam lesões musculares no departamento médico. Os atacantes Santiago Solari e Luciano Vietto ainda são dúvidas.

O Racing goleou o Colo-Colo por 4 a 0 na última rodada enquanto o Leão do Pici vem de empate com o Bucaramanga. O time argentino é líder do Grupo E com 10 pontos somados e pode ser ultrapassado pelo Tricolor, que tem dois a menos, caso perca o jogo.

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (29), a partir das 21h30 (de Brasília). O duelo será no Estádio Presidente Perón. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o confronto em tempo real.