Times da Europa têm interesse em Gustavo Mancha; venda pode ser a maior da história do Fortaleza

Gustavo Mancha, zagueiro do Fortaleza, tem despertado interesse do futebol europeu. Segundo o GE, times da Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal têm interesse na contratação do jovem atleta.



Ainda segundo apuração do GE, as ofertas girariam em torno de 5 e 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) por 80% dos direitos econômicos do zagueiro.



Os valores, em uma eventual negociação, colocariam Mancha como a maior venda da história do Fortaleza. Porém, até o momento, nenhuma proposta oficial chegou ao Fortaleza.



O contrato do jovem com o Fortaleza vai até o final de 2026, com uma cláusula de renovação automática por mais 1 ano. Tricolor do Pici tem 70% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Palmeiras detém os outros 30%.