Movimentação do Fortaleza indica setor que mais deve ser reformulado nesta janela

Anúncio da contratação de Matheus Pereira. Realização de proposta para tentar a contratação de Diego Valdés. Os primeiros movimentos do Fortaleza na busca por reforços indicam qual o setor que deve ser mais reformulado nesta janela de transferências que se aproxima: o meio de campo.

Este tem sido, inclusive, o setor com mais alvos de críticas em 2025. É muito evidente a queda de rendimento de vários jogadores do setor - praticamente todos. Começando com a grande decepção do ano, o argentino Pol Fernández, que já nem foi relacionado para os jogos contra Racing e Flamengo. Passando por Zé Welison, Rossetto, Martínez, Calebe, Pochettino...todos com a marca da irregularidade nesta temporada.

Nenhum dos nomes citados conseguiu apresentar em 2025 o nível de atuação já apresentado em temporadas anteriores. Sem falar em Pedro Augusto, que praticamente não tem jogado e tem uma relação já bem desgastada com a torcida. Além de Rodrigo, que foi contratado há praticamente dois meses e sequer estreou.

O único nome que se salva de fato é o de Lucas Sasha. Com bom desempenho, inegável entrega e dedicação, é o meio-campista de melhor performance neste ano. Entretanto, se lesionou seriamente e ficará dois meses fora.

Sendo o meio de campo absolutamente vital para o bom funcionamento do time - o que não tem acontecido - temos elementos suficientes para acreditar que o setor que mais precisa de reformulação é este. Não apenas com chegadas, mas também com saídas em breve.