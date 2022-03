Já são 27 as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2022; veja lista

A terça-feira (29) foi marcada por duelos emocionantes por vagas na Copa do Mundo de 2022 no Catar, definindo mais 7 classificados. Para a Copa, que acontecerá entre novembro e dezembro, já são 27 vagas, restando 5 para completar o seleto grupo de 32 seleções que vão disputar o mundial.

Portugal e Polônia comemoram

Na Europa, garantiram vaga nesta terça-feira duas seleções de dois astros do futebol mundial: Portugal de Cristiano Ronaldo e a Polônia de Robert Lewandowski.

Legenda: Cristiano Ronaldo disputará mais uma Copa do Mundo por Portugal após vaga conquistada nesta terça-feira Foto: Divulgação / Portugal

Os lusitanos venceram a Macedônia por 2 a 0 no Estádio do Dragão, com dois gols de Bruno Fernandes, garantindo vaga contra algoz a Itália. Já a Polônia venceu em casa a Suécia, com gols de Lewandowski e Zielinski.

Cinco classificados na África

Na África, cinco seleções garatiram vaga: Gana eliminou a Nigéria com um empate em 1 a 1 e foi a primeira seleção do continente a se classificar para o Mundial.

Na outra partida, Senegal venceu o Egito por 1 a 0 com gol de Dia, reverteu a derrota do primeiro jogo e avançou nos pênaltis, com a cobrança decisiva convertida pelo astro Sadio Mané.

Legenda: Senegal fez confronto pesado com o Egito, e avançou de forma emocionante Foto: Divulgação / Senegal

No jogo mais emocionante, Camarões venceu a Argélia com um gol no último lance da prorrogação, se classificando para a Copa.

Outros dois classificados foram Tunísia, que empatou com Mali em 0 a 0 e Marrocos, que goleou o Congo por 4 a 1.

América do Sul

Já nas Eliminatórias da América do Sul, os já classificados Brasil e Uruguai venceram, enquanto Argentina e Equador, também classificadas, empataram em jogo em Guaiaquil.

Assim, a terça foi de disputa por uma vaga na repescagem, com o Peru vencendo o Paraguai por 2 a 0 em Lima, gols de Lapadula e Yotún, garantindo a 5ª colocação, eliminando Colômbia e Chile, que ainda tinham chances.

Na repescagem, a seleção peruana pega o vencedor de Emirados Árabes Unidos e Austrália.

Confira as seleções já classificadas para a Copa:

Alemanha

Arábia Saudita

Argentina

Bélgica

Brasil

Canadá

Camarões

Catar (país-sede)

Coreia do Sul

Croácia

Dinamarca

Espanha

Equador

França

Gana

Holanda

Inglaterra

Irã

Japão

Marrocos

Polônia

Portugal

Senegal

Sérvia

Suíça

Tunísia

Uruguai

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte