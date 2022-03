Bruno Fernandes brilha, Portugal vence Macedônia do Norte e garante vaga na Copa do Mundo do Catar

A seleção de Portugal venceu a Macedônia do Norte por 2 a 0 nesta terça-feira (29), no Estádio do Dragão, em Porto, e garantiu vaga na Copa do Mundo do Catar.

O meio-campista Bruno Fernandes marcou os gols da classificação portuguesa aos 30 minutos do 1º tempo, após receber passe de Cristiano Ronaldo, e aos 19 minutos do 2º tempo, após cruzamento de Diogo Jota.

A participação de Portugal na Copa do Mundo do Catar será a 8ª na história. Os portugueses têm como melhor campanha o 3º lugar conquistado no Mundial de 1966, realizado na Inglaterra.

Participações de Portugal na Copa do Mundo da FIFA

1966 - 3º lugar 1986 - Eliminado na fase de grupos 2002 - Eliminado na fase de grupos 2006 - 4º lugar 2010 - Eliminado nas oitavas de final 2014 - Eliminado na fase de grupos 2018 - Eliminado nas oitavas de final