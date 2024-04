Thiago Monteiro vence Stefanos Tsitsipas, número 7 do mundo, no Madrid Open

O brasileiro Thiago Monteiro, número 118 do ranking da ATP, conseguiu um dos maiores resultados de sua carreira ao derrotar neste sábado (27) o grego Stefanos Tsitsipas, número 7 do mundo, na segunda rodada do Masters 1000 de Madri com um duplo 6-4.

Monteiro, com um jogo sólido, fechou a partida em pouco mais de uma hora e meia.

O brasileiro quebrou o saque do grego no terceiro game do primeiro set e logo no início da segunda parcial.

Tsitsipas ainda salvou três match-points, mas Monteiro conseguiu confirmar o saque no 10º game do segundo set e fechou a partida.

Legenda: Tsitsipas chegou à capital espanhola em grande fase Foto: THOMAS COEX / AFP

Na terceira rodada, Monteiro enfrentará o vencedor da partida entre o tcheco Jiri Lehecka e o sérvio Hamad Medjedovic.

Tsitsipas chegou à capital espanhola em grande fase, após o título no Masters 1000 de Monte Carlo e do vice no ATP 500 de Barcelona.