Tirol x Cariri: Confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Tirol e Cariri se enfrentam neste sábado (27) pela final do Campeonato Cearense Série B. A bola rola às 16 horas (horário de Brasília) no gramado do Estádio Presidente Vargas em uma decisão de jogo único.

Na primeira fase da competição o Tirol fez oito partidas, contabilizando cinco vitórias, duas derrotas e um empate, terminando em segundo lugar na classificação geral e indo direto para a semifinal, onde superou o Itapipoca.

Já o Cariri venceu três partidas da primeira fase, perdeu outras duas e empatou três, se classificando para as quartas de final por terminar a fase inicial em quarto lugar, onde superou o Guarani de Juazeiro e logo em seguida o Icasa, chegando à final.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da FCF TV e TVC.

Prováveis escalações

Tirol: Léo; Renê, Rodrigo Rocha, Sidney, Paulinho; Diney, Maycon Hulk, Vanderlan; Diego Viana, Pedrinho e Laerth . Técnico: Nilson Correa.

Cariri: Flaysmar; Will, Charles, Da Silva, Dalvan; Zé Gabriel, Conrado, Natan; Dagson, Tiaguinho e Davi Torres. Técnico: Adelmo Soares.

TIROL X CARIRI | FICHA TÉCNICA

Competição: Final do Campeonato Cearense Série B.

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Data: 27/04/2024 (sábado).

Horário: 16 horas (horário de Brasília).