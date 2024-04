Guia da Série D: confira regulamento, cearenses na disputa e análise da competição

Neste sábado (27), começa a Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. Serão 64 clubes, entre eles três clubes cearenses (Iguatu, Maracanã e Atlético), que lutam pelas 4 vagas de acesso na Série C de 2025.

Este ano, a CBF investirá R$ 110 milhões na competição e distribuirá R$ 35 milhões em premiações e cotas aos 64 clubes das 27 federações. O valor é 40 % superior ao repassado aos clubes no ano passado. O campeão e o vice receberão R$ 1,2 milhão.

Na 1ª Fase, serão 8 grupos de 8 clubes, com os 4 primeiros colocados avançam para a 2ª Fase. A partir da 2ª Fase, começam os mata-matas em 2 jogos, até restarem 8 nas quartas, quando serão definidos os 4 que subirão de divisão.

Veja a datas da Série D:

1ª Fase: 27 de abril

2ª Fase: 27 de junho e 4 de agosto

Oitavas: 10 a 18 de agosto

Quartas: 24 de agosto a 1° de setembro

Semifinais: 7 a 15 de setembro

Finais: 22 a 29 de setembro

Clubes Cearenses na disputa

O futebol cearense conta com 3 representantes na competição: Iguatu, Maracanã e Atlético Cearense. O Azulão e o Alvianil tem potencial para lutar por uma vaga no G4 do Grupo A3 na 1ª Fase, enquanto a Àguia deve ser figurante pelo menor investimento.

Iguatu

O Azulão disputou a edição de 2023, e não passou da 1ª Fase. Mas a experiência do ano passado pode ajudar a enfrentar alguns adversários, como Sousa/PB e Potiguar de Mossoró. O time será mais uma vez comandado pelo experiente técnico Washington Luiz e mantém uma base interessante, como o goleiro Mauro Iguatu, os zagueiros Max Oliveira e Uesles, o lateral Guto, os meio-campistas Pedrinho, Esquerdinha, Thalison e Davi Torres, e os atacantes Hebert e Otacílio Marcos. De reforços, o Iguatu anunciou os atacantes Thiaguinho e Luís Soares e o volante Rodrigo Correia.

Legenda: O Iguatu joga sua 2ª Série D seguida e busca uma campanha melhor que a do ano passado Foto: João Marcos Lima | ADI

Maracanã

O Alvianil também aposta na continuidade do seu treinador para avançar de fase. Júnior Cearense faz um trabalho longevo e levou o time até as semifinais do Campeonato Cearense deste ano. A equipe manteve destaques como o goleiro Léo, o zagueiro Guilherme, os meio campistas Iago Barbosa, Patuta, Rogério e Pio, e os atacantes Testinha e Junior Mandacaru.

Legenda: O Maracanã chega para a Série D empolgado pela bela campanha no Campeonato Cearense 2024 Foto: @thalescastroo | Maracanãec2005

Atlético Cearense

Já o Atlético Cearense, foi rebaixado no Campeonato Cearense e vem para a competição com investimento baixo.

Jogadores como os goleiros Marcos Vinícius e Bruno Silva, o meia Gabriel Melo, o meia Adrielson, o atacante Luan Lucas são alguns dos que tiveram seus contratos renovados após a campanha do Estadual, mantendo a filosofia do clube em contratar jogadores jovens. A equipe será comandada pelo treinador Tasso Oliveira.

Legenda: O Atlético vem com um time renovado para a Série D após rebaixamento no Estadual Foto: @kauan_cf29 / FC Atlético

Estreia dos Cearenses

27/04 - 16h - Atlético-CE x Potiguar-RN -Domingão, em Horizonte

28/04 - 15h30 - Maracanã-CE x América-RN - Almir Dutra, em Maracanaú

28/04 - 16h - Sousa-PB x Iguatu-CE - Marizão, em Sousa-PB

Favoritos ao acesso

A Série D conta com equipes tradicionais do futebol brasileiro e alguns despontam como favoritos ao acesso. Nova Iguaçu-RJ, América/RN, Sousa/PB, Maranhão, Àguia de Marabá, Àgua Santa, Brasil de Pelotas e Cascavel-PR, fizeram Estaduais consistentes e chegam forte para a competição.



Grupos da Série D na 1ª Fase

Grupo A1

Humaitá, Rio Branco-AC, Manauara, Manaus, Princesa do Solimões, Trem, Porto Velho e São Raimundo-RR

Grupo A2

Maranhão, Moto Club, Águia de Marabá, Cametá, River-PI, Fluminense-PI, Altos-PI, Tocantinópolis

Grupo A3

Atlético Cearense, Maracanã, Iguatu, Sousa/PB, Treze, América-RN, Potiguar de Mossoró e Santa Cruz-RN

Grupo A4

ASA, CSE, Jacuipense, Juazeirense, Retrô, Petrolina, Itabaiana e Sergipe

Grupo A5

Brasiliense, Real Brasília, Anápolis, Crac, Iporá, União Rondonópolis, Mixto-MT e Capital-TO

Grupo A6

Itabuna, Real Noroeste, Serra-ES, Democrata-MG, Ipatinga, Audax-RJ, Portuguesa-RJ e Nova Iguaçu

Grupo A7

Pouso Alegre, Patrocinense, Costa Rica-MS, Maringá, Água Santa, Inter de Limeira, Santo André e São José-SP

Grupo A8

Cascavel-PR, Cianorte, Avenida-RS, Brasil de Pelotas, Novo Hamburgo, Barra-SC, Concórdia e Hercílio Luz