Polônia vence Suécia e está classificada para a Copa do Mundo

A seleção da Polônia venceu a Suécia por 1 a 0 nesta terça-feira (29), no Stadion Śląski, em Chorzów, e está classificada para a Copa do Mundo do Catar.

Eleito melhor do mundo pela FIFA em 2020 e 2021, o atacante Robert Lewandowski abriu o marcador para os poloneses, aos 4 minutos do 1° tempo. O meio-campista Piotr Zieliński, aos 27 minutos do 2° tempo, decretou a vitória e classificação da Polônia para o Mundial.

A vitória diante dos suecos garantiram a Polônia na 9ª Copa do Mundo da história. Em 1974 e 1982, a seleção polonesa terminou a disputa na 3ª colocação, sendo seus melhores resultados na disputa.

Participações da Polônia na Copa do Mundo da FIFA

1938 - Eliminado nas oitavas de final 1974 - 3º lugar 1978 - Eliminado na 2ª fase 1982 - 3º lugar 1986 - Eliminado nas oitavas de final 2002 - Eliminado na fase de grupos 2006 - Eliminado na fase de grupos 2018 - Eliminado na fase de grupos