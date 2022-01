Lewandowski é eleito o melhor do mundo pela Fifa; veja vencedores do The Best 2020-2021

O polonês Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo da temporada 2020-2021 pela Fifa. O atacante do Bayern de Munique-ALE recebeu o prêmio The Best da entidade nesta segunda-feira (17). No evento, concorreu com egípcio Salah e o argentino Lionel Messi, faturando o prêmio pela 2ª vez na carreira.

A cerimônia também definiu a meia espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, como a melhor jogadora. Na cerimônia foram distribuídos prêmios em 11 categorias, inclusive novas modalidades.

A atacante Christine Sinclair, do Canadá, foi homenageada no “prêmio especial feminino”. A atleta de 38 anos é a maior artilheira nas seleções, entre homens e mulheres, com 188 gols até o momento.

No âmbito masculino, o português Cristiano Ronaldo foi celebrado na premiação especial. O atacante é o principal goleador das seleções masculinas em jogos oficiais da Fifa, com 115 bolas na rede.

O ex-atacante alemão Gerd Müller, que faleceu em 2021 com 75 anos, recebeu um tributo na cerimônia. Ídolo do Bayern de Munique e da Alemanha, se aposentou dos gramados com 678 gols.

No cenário extracampo, o departamento médico da seleção da Dinamarca recebeu o prêmio Fair Play pelo atendimento ao meia Ericksen, que sofreu um mal súbito durante um duelo da Eurocopa.

Premiações do The Best da temporada 2021-2022

Melhor jogador: Robert Lewandowski (POL) | Bayern de Munique.

Melhor jogadora: Alexia Putellas (ESP) | Barcelona.

Melhor goleiro: Édouard Mendy (SEN) | Chelsea.

Melhor goleira: Christiane Endler (CHI) | Paris Saint-Germain / Lyon.

Melhor técnico do futebol masculino: Thomas Tuchel (ALE) | Chelsea.

Melhor técnico do futebol feminino: Emma Hayes (ING) | Chelsea.

Prêmio especial masculino: Cristiano Ronaldo (POR) | Seleção de Portugal

Prêmio especial feminino: Christine Sinclair (CAN) | Seleção do Canadá.

Prêmio Puskás: Erik Lamela (ARG) | Tottenham/Sevilla.

Fifa Fair Play: departamento médico da seleção da Dinamarca.

Fifa Fans Award: torcidas das seleções da Dinamarca e da Finlândia.