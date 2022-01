Marta é indicada para seleção feminina do futebol mundial 2020-2021; veja formação

A atacante brasileira Marta foi escolhida para a seleção feminina mundial 2020-2021. A indicação ocorreu nesta segunda-feira (17) durante a premiação The Best, da Fifa, em Zurique-SUI.

Eleita seis vezes a melhor jogadora do futebol mundial, a atleta de 35 anos atua no Orlando Pride-EUA e é recordista em prêmios individuais, sendo também atual capitã da Seleção Brasileira.

O restante da seleção é composto pela goleira Christiane Endler (Chile e Lyon), as defensoras Bronze (Inglaterra e Manchester City-ING), Bright (Inglaterra e Chelsea-ING), Eriksson (Suécia e Chelsea-ING) e Renard (França e Lyon-FRA); as meias Banini (Argentina e Atlético de Madrid-ESP), Bonansea (Itália e Juventus-ITA) e Lloyd (Estados Unidos e NY Gotham-EUA); e as atacantes Miedema (Holanda e Arsenal-ING) e Alex Morgan (Estados Unidos e San Diego Wave-EUA).