Fifa define seleção do futebol mundial 2020-2021 com Messi e Cristiano Ronaldo; veja formação

A seleção dos melhores jogadores do mundo na temporada 2020-2021 foi definida pela Fifa. Durante a cerimônia do prêmio The Best, nesta segunda-feira (17), a entidade listou o elenco ideal no esquema tático 4-3-4, com o argentino Lionel Messi ao lado do português Cristiano Ronaldo no setor ofensivo.

A equipe completa é formada pelo goleiro Donnarumma (ITA), os defensores Alaba (AUS), Bonucci (ITA) e Rubén Dias (POR), os meio-campos Kanté (FRA), Jorginho (ITA) e De Bruyne (BEL), e os atacantes Lionel Messi (ARG), Cristiano Ronaldo (POR), Halland (NOR) e Lewandowski (POL).

Vale ressaltar que o volante Jorginho nasceu no Brasil e se naturalizou italiano. O jogador de 30 anos participou das campanhas vencedoras do Chelsea na Liga dos Campeões e da Itália na Eurocopa.