Robert Lewandowski é eleito o melhor jogador do mundo; veja todas as premiações da FIFA

Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2019/2020. Em cerimônia virtual realizada nesta quinta-feira (17) pela Fifa, o atacante polonês conquistou o prêmio 'The Best' pela primeira vez na carreira.

Na concorrência, superou os atacantes Lionel Messi, do Barcelona-ESP, e Cristiano Ronaldo, da Juventus-ITA. Desde 2008, apenas o croata Modric em 2018 impediu a predominância dos dois craques - são seis prêmios para o argentino e cinco para o português.

Na última temporada, Lewandowski se tornou o primeiro jogador a marcar 10 vezes nas 6 primeiras rodadas do Alemão e a fazer gols nos 11 compromissos iniciais do torneio. Também marcou quatro tentos em menos de 15 minutos nos 6 a 0 sobre o Estrela Vermelha, pela Liga dos Campeões, torneio do qual foi artilheiro, com 15 em 10 duelos. Repetiu o feito no Alemão e na Copa da Alemanha. E ao ser campeão e artilheiro europeu e dos torneios nacionais, igualou o feito de Cruyff no Ajax em 1971/1972.

