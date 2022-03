Tunísia se classifica para a Copa do Mundo após empatar com Mali

Após garantir empate com Mali, a Tunísia está classificada para a Copa do Mundo. A partida, que ficou no 0 a 0, ocorreu nesta terça-feira (29), no Estádio Hammadi Agrebi, em Rades.

Como os tunisianos venceram o jogo de ida por 1 a 0, tinham a vantagem do empate. O grupo segurou o resultado que garantiu vaga no Mundial pelas Eliminatórias Africanas.

O grupo tunisiano vai disputar a sexta Copa do Mundo. A equipe participou das edições de 1978, 1998, 2002, 2006 e 2018. Mali, no entanto, segue sem nunca ter participado do torneio.

