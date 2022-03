Marrocos goleia o Congo e carimba ida ao Mundial do Catar

Marrocos carimbou a passagem para a Copa do Mundo do Catar após eliminar o Congo por 4 a 1. Azzedine Ounahi (2), Tarik Tissoudali e Achraf Hakimi marcaram os gols. Ben Malango descontou para os visitantes. A partida ocorreu nesta terça-feira (29), às 16h30 horas (de Brasília), no Estádio Mohamed V, em Casablanca.

Com a classificação, Marrocos vai disputar a sexta Copa. O país jogou as edições de 1970, 1986, 1994, 1998 e 2018.

O JOGO

No primeiro tempo, Marrocos mostrou domínio completo. Foram três gols. Aos 21 minutos, Ounahi abriu o placar com chutaço de fora da área. Tarik ampliou a vantagem no finzinho da etapa inicial. Assim, a vantagem de 2 a 0 seguiu até o intervalo.

Na volta, Ounahi marcou novamente. O 3 a 0 veio aos dez minutos. Não demorou para virar goleada. Aos 25 minutos, foi a vez de Hakimi ampliar a vantagem dos donos da casa. Malango ainda diminuiu para Mali, mas sem chance de mudar o resultado.

