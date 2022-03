Gana empata com Nigéria e garante vaga na Copa do Mundo do Catar

A seleção de Gana voltou a Copa do Mundo após empatar em 1 a 1 com a Nigéria, nesta terça-feira (29), no Estádio Nacional de Abuja. O primeiro jogo entre as equipes foi 0 a 0, assim, a equipe ganesa precisava vencer por um empate com gols, por causa do critério de gol fora de casa.

A seleção ganesa volta a disputar um Mundial pela quarta vez. A equipe não participou em 2018, mas esteve nas edições de 2006, 2010 e 2014. Já os nigerianos não ficavam fora da competição desde 2006.

O JOGO

O jogo começou equilibrado. Em busca do placar, Gana abriu o marcador com Thomas Partey aos 11 minutos. Ele chutou fraco de fora da área e a bola passou por debaixo do goleiro. Aos 22’, foi a vez de Troost-Ekong converter pênalti e deixar tudo igual no marcador. A seleção nigeriana ainda marcou novamente, mas teve o gol anulado pelo VAR.

No segundo tempo, os ganeses anularam os nigerianos. O ritmo da partida caiu. Os anfitriões pouco tiveram chance de virar o marcador. Osimhen ainda tentou duas vezes, numa delas foi barrado pelo goleiro Wollacott. A equipe, no entanto, não conseguiu evitar a desclassificação após o resultado de 1 a 1.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte