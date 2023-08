Guto Ferreira reclama de arbitragem após gol do Ceará anulado: 'não tem critério'

Guto Ferreira criticou a arbitragem após empate do Ceará com o Guarani. O Alvinegro teve o gol de Bissoli anulado após o VAR indicar toque de mão do jogador. As equipes se enfrentaram nesta quarta-feira (2), em jogo válido pela 21ª rodada da Série B. O duelo, que terminou sem gols, ocorreu no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O técnico também projetou o duelo contra o ABC e citou quando Saulo Mineiro e Chrystian Barletta podem estrear.

“Uma equipe que buscou ser agressiva, buscou a vitória o tempo todo. Foi a equipe que mais finalizou, 12 contra 9, foi a equipe com mais posse de bola, 54 a 46, e saiu com um resultado contra uma equipe que é muito difícil ser batida. Se eu não estiver errado, é a 2ª melhor campanha em casa. Fizemos um grande jogo. Talvez faltou um pouco mais de lucidez no último terço do campo, para botar a bola para dentro. Saio não contente com o resultado. Nós marcamos, mas foi anulado. A injustiça está aí. Mas fizemos um jogo melhor que o Guarani. Acho que o time cresce e os resultados estão próximos de começarem a acontecer na quantidade e sequência que estamos buscando”, avaliou.

NA BRONCA

Aos 24 minutos do primeiro tempo, Bissoli abriu o placar para o Ceará. O juiz Dyorgines José Padovani de Andrade (ES) validou o gol, mas o VAR comando por Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ) citou toque na mão do jogador. O técnico questionou a marcação.

Guto Ferreira Técnico do Ceará O Ceará não venceu a partida por mais um erro de arbitragem. Procuramos variados ângulos para ver se realmente o golaço do Bissoli teria tido algum toque com a mão. A câmera não crava em momento nenhum. A bola não muda o giro. Quando existe qualquer tipo de resvalo ou a mão salta ou a bola muda o giro. É só olhar o voleibol. Qualquer desvio na mão, pequeno que seja, a imagem mostra o movimento dos dedos e a bola muda o giro. Não aconteceu isso. Então, como é que o VAR crava que teve o toque? Depois, a situação de que em qualquer dúvida segue o que foi apitado dentro de campo. E dentro de campo foi dado gol. (...) São situações que a gente não sabe o que fazer. A arbitragem não tem um critério de intervenção do VAR.

“Enquanto o VAR não tiver que prestar contas dentro do jogo para o torcedor e para os jogadores, vão acontecer esses erros. À medida que ele tenha que explicar a interpretação, mostrar e provar o motivo que ele está tomando aquela leitura, vai sempre acontecer isso. O difícil é que, nos últimos três jogos, erros só contra o Ceará”, completou.

ESTREIAS DE SAULO E BARLETTA

O torcedor alvinegro terá a estreia dos atacantes Saulo Mineiro e Chrystian Barletta em breve. Guto Ferreira garantiu que a dupla deve entrar em campo nas próximas rodadas.

“Nós vamos avaliar como é que o Saulo chegou. Tem grandes chances de estar na partida. E o Barletta ainda tem alguns assuntos pessoais para resolver e, com certeza, a partir desse momento que ele tiver resolvido essa questão. Talvez a partir da próxima semana ele já esteja totalmente integrado. Se não for na estreia domingo, vai ser para o jogo seguinte, com certeza”, revelou o técnico.

FOCO NO ABC

O Ceará está na 10ª posição com 30 pontos. Na próxima rodada, a equipe encara o ABC, lanterna da competição. O duelo será na Arena Castelão, às 18h (de Brasília).

“O ABC vem fazendo jogos interessantes. Nós precisamos fazer um grande jogo contra o ABC para a gente conseguir uma vitória importantíssima nesse momento. Tomara que a gente consiga tudo isso com o apoio do nosso torcedor, e que a gente possa de vez dar uma sequência, pois o jogo seguinte é fora de casa contra o Vitória, e a gente tem que chegar com moral alta, com confiança, para fazer um grande jogo também contra um dos postulantes dentro do G4”, finalizou Guto.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: