Chrystian Barletta é regularizado no BID e pode estrear pelo Ceará

O jovem atacante Chrystian Barletta foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta quarta-feira (2). Com isso, o jogador está apto para fazer sua estreia com a camisa do Ceará.

Apesar disso, ele não deve entrar em campo nesta quarta-feira (2), quando o Vovô enfrenta o Guarani, em Campinas, pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão 2023. Barletta não embarcou com a delegação alvinegra para a cidade paulista.

VEJA OS JOGADORES RELACIONADOS

Goleiros: Bruno Ferreira e André Luiz.

Zagueiros: Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, Léo Santos, Sidnei e David Ricardo.

Laterais: Paulo Victor e Formiga.

Volantes: Caíque Gonçalves, Willian Maranhão, Richardson, Zé Ricardo e Breno.

Meias: Jean Carlos e Chay.

Atacantes: Erick, Janderson, Nicolas, Cléber, Erick Pulga e Guilherme Bissoli.

Chrystian Barletta foi anunciado pelo Ceará na última segunda-feira (31). Ele foi contratado em definitivo junto ao Corinthians. O Alvinegro comprou 50% dos direitos econômicos do atleta por R$ 6,6 milhões.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.