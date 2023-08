Atacante contratado pelo Ceará, Barletta tem baixa média de gols nos últimos clubes; veja números

O Ceará anunciou essa semana a segunda maior contratação da sua história. Chrystian Barletta, de 22 anos, pertencia ao Corinthians, quando foi contratado por R$6,6 milhões por 50% dos seus direitos econômicos. Barletta teve destaque no São Bernardo no começo do ano, marcando quatro gols em 13 jogos, ficando em evidência no Campeonato Paulista e posteriormente contratado pelo Corinthians, em março.

VEJA OS NÚMEROS DO ATACANTE

Os melhores números do jogador foram na equipe do São Bernardo, quando ele ajudou o time na histórica campanha do clube no Campeonato Paulista, quando o clube conquistou a 2ª colocação na classificação geral, na frente de São Paulo, Santos e Corinthians. O atacante, foi um dos destaques do clube nas finais contra o Palmeiras.

Após o torneio, o jogador foi para o Timão. Pelo Corinthians, Barletta atuou apenas cinco vezes e não marcou nenhum gol, sendo pouco utilizado pelos treinadores do Timão.

Na sua carreira, ele ainda teve passagens pela Chapecoense, em 2022. No time, ele participou de 30 jogos e colocou a bola nas redes quatro vezes, distribuindo uma assistência. O atacante teve passagem também pelo Joinville, jogando 34 partidas e marcando quatro gols. No Bahia, em 2020 e 2021, não deixou sua marca, mas participou de 11 partidas.