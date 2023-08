Saulo Mineiro desembarca no Ceará e comemora: ‘retornando para casa’

O atacante Saulo Mineiro já está de volta ao estado do Ceará. O atacante de 26 anos, anunciado na última semana como o novo reforço do Ceará, desembarcou em Fortaleza (CE) nesta segunda-feira (31) e já foi à sede do Vovô, em Carlos de Alencar Pinto.

“Tô muito feliz de estar retornando para casa. Estou muito feliz em estar de volta, de estar vivendo tudo isso que eu vivi”, disse o jogador, em entrevista divulgada pelo canal oficial do Ceará no YouTube, a Vozão TV.

Dentre os pontos destacados por Saulo está o desejo de jogar diante dos torcedores. “Não cheguei a jogar na Arena lotada. É um objetivo de ver a casa lotada. Foi uma passagem muito curta, mas criei uma história, uma identificação muito boa aqui dentro”, disse.

Legenda: Saulo Mineiro já está em Porangabuçu para iniciar os trabalhos com o elenco alvinegro. Foto: Marcelo Vidal / Ceará SC

REALIDADE NO JAPÃO

Através das redes sociais, era possível perceber que a ligação entre Saulo e o Ceará ultrapassava a distância física (o jogador estava atuando no Japão). Ele costumava fazer postagens acompanhando jogos do Vovô e recebia muitas mensagens de torcedores.

“Desde quando eu fui para o Japão eu sempre recebi muita mensagem de “volta que eu pago um pratinho para você”. Nesses dois anos que eu fiquei no Japão fui esse tempo todo recebendo mensagem e depois do anúncio deu uma travada até no celular”, afirmou.

“Quando eu estava no Japão, eu sempre acompanhava, sempre tentava estar presente. Foi muito bom, estou muito feliz de estar de volta, para viver tudo isso novamente”, completou o jogador.